Blizz Primatist | la monoposto elettrica centra 7 record mondiali

Venerdì 30 aprile e sabato 1 maggio, sul circuito di alta velocità del Nardò Technical Center, Blizz Primatist, l'autovettura elettrica di ultima generazione, progettata e realizzata da un team tutto italiano coordinato dall'imprenditore e pilota torinese Gianmaria Aghem, ha battuto i record mondiali della Categoria VIII Classe 1 fino a 500 Kg (effettivi 499 Kg) e Classe 2 da 500 Kg a 1.000 Kg.

