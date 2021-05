“Bannato da Fb? Tolta libertà parola”, l’ira di Trump (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Quello che Facebook, Twitter e Google hanno fatto è una vergogna e un imbarazzo per il Paese”. E’ quanto afferma Donald Trump dopo che il comitato di controllo di Facebook ha deciso di confermare il bando dell’ex presidente dalla piattaforma, stabilendo che la decisione potrà essere rivista tra sei mesi. “”La libertà di parola è stata Tolta al presidente degli Stati Uniti – ha aggiunto Trump nel suo comunicato – perché i pazzi estremisti di sinistra hanno paura della verità, ma la verità viene sempre fuori, più grande e più forte di prima”. “I social media corrotti devono pagare un prezzo politico e non deve essere più permesso loro di distruggere e decimare il nostro processo elettorale”. “Il popolo di questo Paese non tollererà questa cosa” conclude l’ex presidente. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Quello che Facebook, Twitter e Google hanno fatto è una vergogna e un imbarazzo per il Paese”. E’ quanto afferma Donalddopo che il comitato di controllo di Facebook ha deciso di confermare il bando dell’ex presidente dalla piattaforma, stabilendo che la decisione potrà essere rivista tra sei mesi. “”Ladiè stataal presidente degli Stati Uniti – ha aggiuntonel suo comunicato – perché i pazzi estremisti di sinistra hanno paura della verità, ma la verità viene sempre fuori, più grande e più forte di prima”. “I social media corrotti devono pagare un prezzo politico e non deve essere più permesso loro di distruggere e decimare il nostro processo elettorale”. “Il popolo di questo Paese non tollererà questa cosa” conclude l’ex presidente. L'articolo proviene da ...

fisco24_info : 'Bannato da Fb? Tolta libertà parola', l'ira di Trump: L'ex presidente Usa replica alla conferma del bando da parte… - blondic69 : @lucianonobili Visto che mi avete bannato su fb da @italiaviva, @matteorenzi e @lucianonobili , pur non avendo mai… - pabblusha : @TerreImpervie Lo leggo su fb. Prende piu' insulti che altro. Non posso rispondere perche' sono bannato da molti lustri. - roberta_fasani : @Rodolfo15963332 @MariaLu91149151 Per aver scritto checc* pavon* su Fb mi hanno bannato per un paio di mesi ! - chicokina : @18meno19 @Drittorovescio_ Guarda mi hano bannato su fb tutti i commenti contro Pedullà e quell'altra invasata ( no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bannato Fb Trump resta bannato da Facebook Cos'è il Board di Fb Il Facebook Oversight Board è una commissione creata da Facebook per dare la ... La sfida di Trump Per arginare la messa al bando, è bannato anche da Twitter, lo stesso Trump ha ...

Dagli Usa un pratico consiglio: denunciare i calunniatori seriali ... hanno portato un importante traffico sulla mia pagina Fb e Ig. Nelle ultime 48 ore ho ricevuto ... Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell'ordine e poi bannato ...

"Bannato da Fb? Tolta libertà parola", l'ira di Trump Adnkronos Sara, la giovane prof napoletana che insegna la storia con TikTok: «Rendo umani i personaggi» Interpretare personaggi storici e della letteratura e svelarne aneddoti e curiosità per avvicinare i ragazzi allo studio. E’ questa la chiave ...

Trump resta bannato da Facebook La decisione di oggi del board della creatura di Mark Zuckerberg. L'ex presidente Usa messo al bando per la posizione rispetto all'assalto al ...

Cos'è il Board diIl Facebook Oversight Board è una commissione creata da Facebook per dare la ... La sfida di Trump Per arginare la messa al bando, èanche da Twitter, lo stesso Trump ha ...... hanno portato un importante traffico sulla mia paginae Ig. Nelle ultime 48 ore ho ricevuto ... Chiunque deciderà liberamente di continuare sarà prima denunciato alle forze dell'ordine e poi...Interpretare personaggi storici e della letteratura e svelarne aneddoti e curiosità per avvicinare i ragazzi allo studio. E’ questa la chiave ...La decisione di oggi del board della creatura di Mark Zuckerberg. L'ex presidente Usa messo al bando per la posizione rispetto all'assalto al ...