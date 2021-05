Altafini | “Vorrei che la Juventus non andasse in Champions Osimhen perfetto per il Napoli”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Josèè intervenuto su Radio1Station parlando di. “Pirlo? Il problema è stato la rosa, perché se quest’ultima è forte vincerebbe anche un allenatore giovane come lui“. Poi sugli azzurri. “è un buon giocatore, ottimo per il. Corsa? Tutte le squadre hanno sofferto tantissimo per via degli infortuni e il Covid. Difficile fare un pronostico, ma Juve-Milan di domenica escluderà qualcuno. Penso chee Milan si qualificheranno, mentre mi piacerebbe che i bianconeri restassero fuori“, ha concluso. SportFace.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Altafini: “Vorrei che la Juve restasse fuori dalla Champions League”: A… - SiamoPartenopei : Altafini: 'Corsa Champions? Vorrei la Juve fuori, dentro Milan e Napoli!' - juve_magazine : CORSA CHAMPIONS - Altafini: 'Vorrei che la Juve ne restasse fuori, dentro Napoli e Milan' - milanmagazine_ : CORSA CHAMPIONS - Altafini: 'Vorrei che la Juve ne restasse fuori, dentro Napoli e Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORSA CHAMPIONS - Altafini: 'Vorrei che la Juve ne restasse fuori, dentro Napoli e Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Altafini Vorrei

Ultime notizie Napoli - "Osimhen? È un buon giocatore, ottimo per il Napoli - queste le parole di José, Campione del Mondo 1958 ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus, ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì ...arrivare più lontano possibile ma come ripeto da sempre quel che più conta è la squadra, ...giovane giocatore ad aver realizzato almeno 18 gol in A in una sola stagione dai tempi di...José Altafini, ex attaccante del Napoli e della Juventus, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore', trasmissione in onda su 1 Station Radio: ...L'ex attaccante brasiliano ha criticato in modo netto la Juventus: 'Dopo 9 anni avrebbero dovuto cambiare diversi giocatori'.