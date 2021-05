Addio a Gemma Galgani da Uomini e Donne. La notizia incredibile, Fan sotto choc. Cos’è successo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ormai Gemma Galgani è presenza fissa di Uomini e Donne da più di 10 anni. La dama continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma ma a quanto pare negli ultimi mesi i fan sembrano stufi della sua presenza. In tanti, infatti, lamentano particolarmente sui social e sotto la pagina ufficiale del format televisivo la solita telenovela della torinese. Quasi nessuno più crede alla sua voglia di conoscere un uomo e anche le continue litigate con Tina Cipollari avrebbero stancato. Maria De Filippi, sempre da parte dei propri telespettatori, avrebbe preso atto di quanto sta accadendo e starebbe pensando ad una possibile sostituta. Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne Nel corso di tutti questi anni ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ormaiè presenza fissa dida più di 10 anni. La dama continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del programma ma a quanto pare negli ultimi mesi i fan sembrano stufi della sua presenza. In tanti, infatti, lamentano particolarmente sui social ela pagina ufficiale del format televisivo la solita telenovela della torinese. Quasi nessuno più crede alla sua voglia di conoscere un uomo e anche le continue litigate con Tina Cipollari avrebbero stancato. Maria De Filippi, sempre da parte dei propri telespettatori, avrebbe preso atto di quanto sta accadendo e starebbe pensando ad una possibile sostituta.potrebbe lasciareNel corso di tutti questi anni ...

MondoTV241 : Gemma Galgani addio a Uomini e Donne? Giorgio Manetti: 'A Maria fa comodo averla nel programma.' #GemmaGalgani… - silversxldier : per me Pietro è morto per colpa di thanos perché è lui che ha dato lo scettro con la gemma della mente a loki lo sc… - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Indiscrezione inaspettata dal trono over: pare che Maria De Filippi stia pensando al… - zazoomblog : Gemma Galgani addio Uomini e Donne: la decisione di Maria e l’indiscrezione - #Gemma #Galgani #addio #Uomini… - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe dire addio al trono -