Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 20 | 30

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 20:20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN REDAZIONE MARCO CILUFFO NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNANE DI RILIEVO SUL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI UNICA ECCEZIONE RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DAL CENTRO IN DIREZIONE DEL RACCORDO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE è RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA SERVIZIO ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00 CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, LAE’IN ZONA GIALLA RICORDIAMO CHE RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI ...