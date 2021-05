Uomini e donne: Giacomo messo alle strette (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa è accaduto tra il tronista Giacomo Czerny e le sue corteggiatrici Martina e Carolina? Al centro dello studio di Uomini e donne il giovane, che ha ancora le idee molto confuse, si confronta con le due ragazze, che lo mettono alle strette: la loro pazienza ormai è esaurita. La parte finale del trono per Giacomo Czerny si sta dimostrando particolarmente difficoltosa. Il tronista di Uomini e donne continua Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa è accaduto tra il tronistaCzerny e le sue corteggiatrici Martina e Carolina? Al centro dello studio diil giovane, che ha ancora le idee molto confuse, si confronta con le due ragazze, che lo mettono: la loro pazienza ormai è esaurita. La parte finale del trono perCzerny si sta dimostrando particolarmente difficoltosa. Il tronista dicontinua Articolo completo: dal blog SoloDonna

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - MutiLeonilde : RT @antonellaviol17: AstraZeneca sotto i 60 anni? Non per tutti. Il rischio di effetti collaterali gravi è raro ma maggiore nelle donne gi… - ZinnonaRyder : Si è più capito perché una donna che va con tanti uomini è una troia, mentre un uomo che va con tante donne è un grande latin-lover? -