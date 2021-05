Una parte di un razzo cinese è in caduta sull’Italia. Timori di piogge di detriti (ma che qualcuno venga colpito è molto improbabile) (Di martedì 4 maggio 2021) Una stadio del razzo lanciato lo scorso 29 aprile, il cinese Lunga Marcia 5B, è in caduta libera sulla superficie terrestre compresa nelle coordinate 41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud: fascia che comprende anche l’Italia centrale e meridionale. Scienziati ed esperti temono che il rientro “incontrollato” del razzo cinese nell’atmosfera terrestre possa causare una pioggia di detriti. Il Long March 5b, modulo centrale della nuova stazione spaziale di Pechino lanciato pochi giorni fa, orbita attorno alla Terra circa ogni 90 minuti, e questo non permette di calcolarne la traiettoria per l’ammaraggio in un punto predeterminato. Nonostante l’impossibilità di calcolarne la traiettoria per il rientro, l’esperto Andrew Jones, sul sito spacenews.com, ritiene probabile che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Una stadio dellanciato lo scorso 29 aprile, ilLunga Marcia 5B, è inlibera sulla superficie terrestre compresa nelle coordinate 41,5 gradi a Nord e 41,5 gradi a Sud: fascia che comprende anche l’Italia centrale e meridionale. Scienziati ed esperti temono che il rientro “incontrollato” delnell’atmosfera terrestre possa causare una pioggia di. Il Long March 5b, modulo centrale della nuova stazione spaziale di Pechino lanciato pochi giorni fa, orbita attorno alla Terra circa ogni 90 minuti, e questo non permette di calcolarne la traiettoria per l’ammaraggio in un punto predeterminato. Nonostante l’impossibilità di calcolarne la traiettoria per il rientro, l’esperto Andrew Jones, sul sito spacenews.com, ritiene probabile che il ...

