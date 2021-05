**Turismo: Draghi 'testimonial' per l'Italia, attesa ordinanza Speranza su green pass** (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - testimonial del Belpaese, di quell'Italia che punta sul turismo -uno dei suoi "capisaldi"- per uscire dalle secche, dalla crisi drammatica innescata dalla pandemia. "E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e, naturalmente, non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo", dice il premier Mario Draghi intervenendo, al fianco del ministro Massimo Garavaglia, alla conferenza stampa sull'esito della riunione del G20 Turismo. E annunciando una grande novità: l'Italia, come la Grecia, giocherà d'anticipo sull'Europa per il green pass, il certificato che consente, a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, guarito dal Covid o in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore prima della partenza, di spostarsi liberamente. Da metà maggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) -del Belpaese, di quell'che punta sul turismo -uno dei suoi "capisaldi"- per uscire dalle secche, dalla crisi drammatica innescata dalla pandemia. "E' arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze ine, naturalmente, non vediamo l'ora di accogliervi di nuovo", dice il premier Mariointervenendo, al fianco del ministro Massimo Garavaglia, alla conferenza stampa sull'esito della riunione del G20 Turismo. E annunciando una grande novità: l', come la Grecia, giocherà d'anticipo sull'Europa per ilpass, il certificato che consente, a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, guarito dal Covid o in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore prima della partenza, di spostarsi liberamente. Da metà maggio ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi introduce la conferenza stampa sulla riunione ministeriale del #G20 dedicata al Turismo Diret… - RaiNews : 'Tutto il mondo vuole venire in Italia: siamo di nuovo pronti ad ospitare il mondo' #Draghi #G20Italy - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Massimi47715989 : Draghi a ministri Turismo G20: 'Da seconda metà maggio pass per viaggi in Italia' - Politica - ANSA… - infoitinterno : Turismo, Draghi: da seconda metà' maggio pass per viaggi in Italia -