Tifosi in piazza Duomo. Sala: in altre città sarebbe accaduto lo stesso. Ma il sindaco è sotto attacco (Di martedì 4 maggio 2021) Scene da evitare. Le immagini dei trentamila Tifosi neroazzurri assiepati in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter gridano vendetta. Un maxi assembramento, in palese violazione della normativa anti Covid. Fumogeni e cori, le mascherine (quando c’erano) quasi sempre abbassate. E questo mentre nelle scuole superiori milanesi si va in presenza al 70% e si discute ancora sul riempimento (al 50%) dei mezzi di trasporto pubblico. Tifosi in piazza Duomo, il sindaco sotto accusa Quei festeggiamenti sono un pugno nello stomaco ai tanti cittadini chiusi in casa che rispettano le norme anti-covid. E rischiano di trasformarsi in un incendio di contagi. Che preoccupa il ministero della Sanità. Si potevano evitare? Che cosa ha fatto il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Scene da evitare. Le immagini dei trentamilaneroazzurri assiepati inper festeggiare lo scudetto dell’Inter gridano vendetta. Un maxi assembramento, in palese violazione della normativa anti Covid. Fumogeni e cori, le mascherine (quando c’erano) quasi sempre abbassate. E questo mentre nelle scuole superiori milanesi si va in presenza al 70% e si discute ancora sul riempimento (al 50%) dei mezzi di trasporto pubblico.in, ilaccusa Quei festeggiamenti sono un pugno nello stomaco ai tanti cittadini chiusi in casa che rispettano le norme anti-covid. E rischiano di trasformarsi in un incendio di contagi. Che preoccupa il ministero della Sanità. Si potevano evitare? Che cosa ha fatto il ...

CottarelliCPI : Però, occorre dirlo chiaro, quelle migliaia di tifosi interisti assembrati in piazza Duomo non si possono giustific… - petergomezblog : Inter, segretario Confcommercio Milano: “Capisco i tifosi, ma i locali non possono aprire e in piazza arrivano in 3… - pisto_gol : L’assembramento-illegale-di 30mila tifosi nerazzurri in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto poteva essere evit… - SecolodItalia1 : Tifosi in piazza Duomo. Sala: in altre città sarebbe accaduto lo stesso. Ma il sindaco è sotto attacco… - rete22ottobre : Festa Inter: Sala, inevitabile tifosi scendessero in piazza -