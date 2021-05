Se Raid tende la mano a Teheran

(Di martedì 4 maggio 2021) Svolta in Medio Oriente? La settimana scorsa, il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, si è mostrato aperturista nei confronti dell'Iran. "Stiamo cercando di avere buoni rapporti con l'Iran", ha dichiarato. Coa nasconde questa svolta (che spiazza gli USa)"Stiamo lavorando con i nostri partner nella regione per superare le nostre divergenze con l'Iran, soprattutto per il suo sostegno alle milizie e lo sviluppo del suo programma nucleare", ha aggiunto. Questa sorta di appello alla distensione è stato ben accolto dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh. "Con visioni costruttive e un approccio orientato al dialogo, Iran e Arabia Saudita ... possono entrare in un nuovo capitolo di interazione e cooperazione per raggiungere la pace, la stabilità e lo sviluppo regionale superando le differenze", ha dichiarato. Lo stesso Khatibzadeh, lunedì scorso, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Raid tende

Prima Como

...territorio che arricchiranno il patrimonio edilizio delle scuole che la Provincia di Macerata... APPROFONDIMENTI ILFurto con spaccata al centro commerciale Cuore Adriatico di...Anche quelle di Stati dove siad accogliere: come l'Uganda, non proprio il più democratico al ... entrando nelle case dei cittadini con veri e propri. Nel Brasile del presidente Jair ...Le indagini sono in corso, come le operazioni di identificazione dei responsabili del raid, grazie ai filmati girati da alcuni testimoni Raid punitivo in piazza Cima a Conegliano: è questo quanto avve ...Girando a bordo della sua Alfa scura, Luca Traini aveva sparato e ferito sei persone che passeggiavano per le vie di Macerata, con l’unica colpa di essere di ...