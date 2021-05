Sampdoria | Ferrero | Ranieri resta Per Quagliarella il rinnovo è fatto

1canalesport : Ferrero: 'Chiedo talmente tanti soldi che nessuno vuole la Sampdoria' - sportli26181512 : Sampdoria-Ranieri, solo contatti con Ferrero: offerta al ribasso, il punto: Massimo Ferrero sembra piuttosto sicuro… - glk011 : @Lasicilia68 @SalandinS @MarcoBellinazzo Neanche Ferrero e Preziosi... @GenoaCFC @sampdoria - sportli26181512 : Sampdoria, arriva il rinnovo di Osti: solo formalità per Ferrero: La Sampdoria va verso una riconferma delle carich… - okcalciomercato : Sampdoria, Ferrero: “Ho l’accordo con Ranieri. Quagliarella? A breve annunciamo rinnovo” -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

Calciomercato.com

Claudio Ranieri dovrebbe restare l' allenatore dellaanche la prossima stagione, e Quagliarella è verso il rinnovo , lo assicura il presidente Massimo. "Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. ...Genova - ' Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui , non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo'. Così il presidente dellaMassimointervenuto a Tiki Taka su Italia 1 chiude definitivamente la questione sul rinnovo del contratto del tecnico Claudio Ranieri. Ormai si attende solo l'ufficialità per il ..."Ranieri è mio. Ho già un accordo con lui, non è vero che se ne vuole andare. Abbiamo un rapporto ottimo". (ANSA) ...Genova, 4 maggio 2021 - Claudio Ranieri dovrebbe restare l'allenatore della Sampdoria anche la prossima stagione, e Quagliarella è verso il rinnovo, lo assicura il presidente Massimo Ferrero. "Ranier ...