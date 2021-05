Primarie, Lavolta inizia la raccolta firme: “Io isolato? Non è un congresso, servono idee per Torino” (Di martedì 4 maggio 2021) Ha iniziato oggi da Barriera di Milano la raccolta delle firme necessarie per partecipare alle Primarie Enzo Lavolta che domenica scorsa ha formalizzato la sua disponibilità a candidarsi e che respinge le voci che lo vedrebbero isolato all’interno del partito. “C’è una rappresentazione che mi vedrebbe isolato, mi interessa poco, questo non è un congresso o una conta interna e il mio auspicio è che queste siano Primarie di idee” afferma. “C’è un regolamento delle Primarie – sottolinea – e io lo rispetto. Oggi inizia la raccolta firme che mi porterà per la città. La mia iniziativa politica è rivolta all’esterno, verso i cittadini e ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 4 maggio 2021) Hato oggi da Barriera di Milano ladellenecessarie per partecipare alleEnzoche domenica scorsa ha formalizzato la sua disponibilità a candidarsi e che respinge le voci che lo vedrebberoall’interno del partito. “C’è una rappresentazione che mi vedrebbe, mi interessa poco, questo non è uno una conta interna e il mio auspicio è che queste sianodi” afferma. “C’è un regolamento delle– sottolinea – e io lo rispetto. Oggilache mi porterà per la città. La miativa politica è rivolta all’esterno, verso i cittadini e ...

