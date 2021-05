PlayStation Now: annunciati i giochi di Maggio (Di martedì 4 maggio 2021) L’offerta di PlayStation Now si appresta ad accogliere all’interno del suo catalogo giochi di Maggio Nioh, Streets of Rage 4 e Jump Force Nonostante Xbox Game Pass continui a raccogliere consensi a destra e a manca, grazie ad una serie costante di aggiunte corpose al proprio catalogo, è comunque innegabile come anche PlayStation Now stia sempre più cercando di adeguarsi alla concorrenza Microsoft. Nel corso dei mesi, difatti, il servizio di gioco in streaming di casa Sony ha subito un’espansione della propria offerta sicuramente considerevole, come dimostra anche line up di questo Maggio 2021, che va ad introdurre un terzetto di giochi di tutto rispetto. Vi ricordiamo che i tre titoli in questione sono disponibili a partire dalla giornata di oggi. PlayStation Now: ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) L’offerta diNow si appresta ad accogliere all’interno del suo catalogodiNioh, Streets of Rage 4 e Jump Force Nonostante Xbox Game Pass continui a raccogliere consensi a destra e a manca, grazie ad una serie costante di aggiunte corpose al proprio catalogo, è comunque innegabile come ancheNow stia sempre più cercando di adeguarsi alla concorrenza Microsoft. Nel corso dei mesi, difatti, il servizio di gioco in streaming di casa Sony ha subito un’espansione della propria offerta sicuramente considerevole, come dimostra anche line up di questo2021, che va ad introdurre un terzetto didi tutto rispetto. Vi ricordiamo che i tre titoli in questione sono disponibili a partire dalla giornata di oggi.Now: ...

