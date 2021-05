“Più grande di me” | la mostra al MAXXI che presenta gli eroi silenziosi dei Balcani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 maggio 2021) Gli angeli che si affacciano dalla lunga vetrata delsono insoliti: ritratti in fotografie, appaiono sporchi di fuliggine, seduti, in tuta da lavoro. Sono gli “Angels with dirty faces”, dell’artista e fotografo Igor Grubi?, che ritrae i minatori di Kolubara (Serbia): nel 2000 furono protagonisti di uno sciopero che portò alla caduta di Slobodan Miloševi?., insomma.e non riconosciuti, ma in grado di influenzare il corso degli eventi politici e della storia. Persone necessarie ma spesso sconosciute cui è dedicata la“Piùdi me. Vociche dalla ex Jugoslavia”, curata da Zdenka Badovinac insieme a Giulia Ferracci, in programma nella Galleria 3 deldal 5 maggio al 12 settembre 2021. Sono quasi 100 opere, realizzate da 54 artisti ...