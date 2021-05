Pelù censurato al concerto del Primo Maggio come Fedez : “Bandito per 4 anni” (Di martedì 4 maggio 2021) Piero Pelù Fedez – Solonotizie24Non è la prima volta che sul placo del concertone del Primo Maggio vengono trattati degli argomenti molto delicati dagli artisti che sentono il bisogno di far sentire il loro pensiero a gran voce davanti il pubblico e le telecamere, così come successo anche a Piero Pelù negli anni 90’ ma con un esito ben diverso da quello avuto da Fedez. Il ‘caso Fedez’ si trova nel mirino dell’attenzione mediatica ormai da giorni, dopo che il rapper ha deciso di diffondere attraverso un video sul web cosa si celasse dietro la telefonata ricevuta dalla direttrice di Rai 3 che aveva definito il suo discorso fuori luogo, e non adatto al contesto. Fedez, però, in piena coscienza della ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Piero– Solonotizie24Non è la prima volta che sul placo delne delvengono trattati degli argomenti molto delicati dagli artisti che sentono il bisogno di far sentire il loro pensiero a gran voce davanti il pubblico e le telecamere, cosìsuccesso anche a Pieronegli90’ ma con un esito ben diverso da quello avuto da. Il ‘caso’ si trova nel mirino dell’attenzione mediatica ormai da giorni, dopo che il rapper ha deciso di diffondere attraverso un video sul web cosa si celasse dietro la telefonata ricevuta dalla direttrice di Rai 3 che aveva definito il suo discorso fuori luogo, e non adatto al contesto., però, in piena coscienza della ...

