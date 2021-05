Napoli, gli irresponsabili della zona gialla: interrotte due feste con 100 invitati (Di martedì 4 maggio 2021) Sono circa un centinaio di persone quelle che, nel quartiere Pianura di Napoli, erano presenti ad una villa per ricevimenti. Due famiglie diverse per due cerimonie nello stesso luogo: un battesimo ed un compleanno. Napoli, follia da zona “gialla”: i carabinieri scoprono due feste con 100 persone Tra assembramenti, violazione delle normative anti Covid-19 e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono circa un centinaio di persone quelle che, nel quartiere Pianura di, erano presenti ad una villa per ricevimenti. Due famiglie diverse per due cerimonie nello stesso luogo: un battesimo ed un compleanno., follia da”: i carabinieri scoprono duecon 100 persone Tra assembramenti, violazione delle normative anti Covid-19 e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - gennaromigliore : Sono in campo per un centrosinistra unito in grado di dare davvero una mano a #Napoli: ne ho parlato con gli amici… - Gazzetta_it : “A noi un gol annullato, a loro...”. Lo sfogo di De Laurentiis Jr contro gli arbitri - anteprima24 : ** La #Superlega e gli elogi a De Laurentiis, #Hamsik: 'Il #Napoli non ha problemi di soldi' **… - antonellaa262 : Napoli: il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo (diretto da Laura Angiulli) riapre al pubblico con tre spet… -