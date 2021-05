“Mattino Cinque”: nodini fritti di Samya (Di martedì 4 maggio 2021) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dolcetto delizioso e fritto! Ecco i nodini fritti. Ingredienti e procedimento.Ingredienti 500 g farina 00, 150 g zucchero a velo, 3 uova, 60 g burro, 3 cucchiai di latte in polvere, 1 bustina di lievito per dolci, vaniglia, mezzo cubetto di lievito di birra, scorza di 1 limone, olio per friggere, sale ProcedimentoIn una ciotola, con la forchetta, sbattiamo le uova con lo zucchero a velo, la scorza grattugiata del limone ed un pizzico di sale.In planetaria, mettiamo la farina, il lievito per dolci, il lievito di birra sbriciolato, il latte in polvere, la vaniglia ed il burro morbido a pezzetti. Lavoriamo fino ad ottenere una sorta di sabbia. Aggiungiamo, quindi, le uova ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 4 maggio 2021)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dolcetto delizioso e fritto! Ecco i. Ingredienti e procedimento.Ingredienti 500 g farina 00, 150 g zucchero a velo, 3 uova, 60 g burro, 3 cucchiai di latte in polvere, 1 bustina di lievito per dolci, vaniglia, mezzo cubetto di lievito di birra, scorza di 1 limone, olio per friggere, sale ProcedimentoIn una ciotola, con la forchetta, sbattiamo le uova con lo zucchero a velo, la scorza grattugiata del limone ed un pizzico di sale.In planetaria, mettiamo la farina, il lievito per dolci, il lievito di birra sbriciolato, il latte in polvere, la vaniglia ed il burro morbido a pezzetti. Lavoriamo fino ad ottenere una sorta di sabbia. Aggiungiamo, quindi, le uova ...

