Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si dicono addio | “È finita”

(Di martedì 4 maggio 2021)la relazione traÈ giunta al capolinea la storia tra. I due si erano conosciuti diversi anni fa ed erano andati a vivere insieme. Per lui,aveva addirittura litigato con sua mamma Evache, in più di un’occasione, aveva dichiarato che sua figlia fosse succube dell’ex tronista. Una faida madre-figlia avvenuta sotto l’occhio vigile delle telecamere: litigi ed incomprensioni che avevano portato ad un allontanamento definitivo. Negli ultimi tempi, però, si erano fatte insistenti le voci di una presunta crisi tra i due, culminata con la rottura. E a confermarlo, lo stessoattraverso ...

zazoomblog : Lucas Peracchi e Mercedesz Henger storia finita? Il giallo del video social cancellato: Non andavamo daccordo -… - zazoomblog : Uomini e donne Lucas Peracchi rompe di nuovo con Mercedesz e spiega il perché - #Uomini #donne #Lucas #Peracchi… - infoitcultura : Uomini e donne, Lucas Peracchi rompe (nuovamente) con Mercedesz e spiega il perché - infoitcultura : Lucas Peracchi e Mercedesz: addio ufficiale - infoitcultura : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati lui Il motivo che -

Ultime Notizie dalla rete : Lucas Peracchi

annuncia sul social la fine della sua relazione con la fidanzata Mercedesz Henger e poi cancella il video da Instagram. Da tempo si parlava di una crisi frae Mercedesz ...Nei loro video social si sono sempre mostrati complici e innamorati, ma che la storia tra Mercedesz Henger eprocedesse tra alti e bassi era risaputo. A fine anno avevano avuto una brutta crisi, poi superata, e non era stata la prima volta. Ora il personal trainer ha annunciato di nuovo nelle ...Lucas Peracchi annuncia sul social la fine della sua relazione con la fidanzata Mercedesz Henger e poi cancella il video da Instagram. Da tempo si parlava di una crisi fra Lucas Peracchi e Mercedesz..E' finita la storia d'amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Il personal trainer 34enne, ex volto di Uomini e Donne, lo ha annunciato ai fan tramite social network dopo le numerose domande inc ...