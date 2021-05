La Lega di Serie A sapeva della Superlega già da metà Febbraio (Di martedì 4 maggio 2021) Il fatto che nessuno, oltre ai club partecipanti, fosse stato informato è stato uno dei maggiori motivi per cui la SuperLega è stata criticata aspramente non solo dagli appassionati ma anche dai ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) Il fatto che nessuno, oltre ai club partecipanti, fosse stato informato è stato uno dei maggiori motivi per cui la Superè stata criticata aspramente non solo dagli appassionati ma anche dai ...

sole24ore : Il Consiglio della Lega di?Serie A ha discusso del progetto Superlega, con tanto di verbale, lo scorso 16 febbraio.… - MarcoBellinazzo : Superlega? Golpe? Cospirazione? Niente di tutto questo. Nel Consiglio della Lega di Serie A (e non solo) se ne dis… - TuttoMercatoWeb : Il Sole 24 ore: la Lega Serie A sapeva della Superlega dal 16 febbraio. C'è il verbale - angela_fieni : RT @CalcioFinanza: Superlega, in Lega Serie A se ne parlava da tempo… - CFNFMCalcio : RT @CalcioFinanza: Superlega, in Lega Serie A se ne parlava da tempo… -