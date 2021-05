Iran, diplomatica svizzera precipita dal balcone della sua abitazione al 18esimo piano. Polizia: “Non si esclude l’omicidio” (Di martedì 4 maggio 2021) Si indaga sulla misteriosa morte di una diplomatica svizzera in servizio presso l’ambasciata del suo Paese in Iran. Questa mattina, il corpo della donna è stato ritrovato senza vita nel giardino della sua abitazione, probabilmente a causa di una caduta dal balcone al 18esimo piano. La Polizia, intervenuta nel complesso situato in una zona residenziale della capitale Teheran, non esclude alcuna pista al momento: secondo Mojtaba Khaledi, portavoce del Dipartimento per le emergenze, si deve infatti verificare se si tratta di “omicidio, suicidio o incidente”. La donna, 52 anni, è stata ritrovata senza vita con fratture alla testa e a un braccio. Adesso il corpo è a disposizione del medico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Si indaga sulla misteriosa morte di unain servizio presso l’ambasciata del suo Paese in. Questa mattina, il corpodonna è stato ritrovato senza vita nel giardinosua, probabilmente a causa di una caduta dalal. La, intervenuta nel complesso situato in una zona residenzialecapitale Teheran, nonalcuna pista al momento: secondo Mojtaba Khaledi, portavoce del Dipartimento per le emergenze, si deve infatti verificare se si tratta di “omicidio, suicidio o incidente”. La donna, 52 anni, è stata ritrovata senza vita con fratture alla testa e a un braccio. Adesso il corpo è a disposizione del medico ...

