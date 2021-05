Incidente frontale a Montoro, sei persone trasportate in ospedale (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro in via Provinciale Turci per un Incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto delle sette persone a bordo, sei rimanevano ferite, e venivano trasportate presso gli ospedali di Avellino, Salerno e Nocera, per le cure del caso. I due veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ain via Provinciale Turci per unstradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto delle settea bordo, sei rimanevano ferite, e venivanopresso gli ospedali di Avellino, Salerno e Nocera, per le cure del caso. I due veicoli incidentati venivano messi in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

