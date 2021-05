In Europa si lavora a una class action contro Hp (Di martedì 4 maggio 2021) Una class action potrebbe scattare in Europa contro Hewlett Packard, perché le sue stampanti non sono compatibili con le cartucce di terze parti, come invece aveva pubblicizzato. Dalla sede di Palo Alto a Cernusco sul Naviglio, una lettera ha raggiunto gli uffici di Hp in sei paesi del mondo per chiedere alla compagnia un risarcimento di 150 euro per ciascun consumatore danneggiato dalle “pratiche commerciali fuorvianti e aggressive” dell’azienda, come le ha definite l’Antitrust italiana. La missiva è partita dagli uffici di Bruxelles di Euroconsumer, che ha riunito nell’iniziativa associazioni da Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Brasile. Senza un accordo nell’arco di quindici giorni, partirà l’azione legale collettiva. Le pratiche commerciali scorrette riguardano le stampanti a getto d’inchiostro, laser e ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) Unapotrebbe scattare inHewlett Packard, perché le sue stampanti non sono compatibili con le cartucce di terze parti, come invece aveva pubblicizzato. Dalla sede di Palo Alto a Cernusco sul Naviglio, una lettera ha raggiunto gli uffici di Hp in sei paesi del mondo per chiedere alla compagnia un risarcimento di 150 euro per ciascun consumatore danneggiato dalle “pratiche commerciali fuorvianti e aggressive” dell’azienda, come le ha definite l’Antitrust italiana. La missiva è partita dagli uffici di Bruxelles di Euroconsumer, che ha riunito nell’iniziativa associazioni da Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Brasile. Senza un accordo nell’arco di quindici giorni, partirà l’azione legale collettiva. Le pratiche commerciali scorrette riguardano le stampanti a getto d’inchiostro, laser e ...

