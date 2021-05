Imprenditori compiacenti ed estorsioni fallite: a Belpasso e Paternò c'è chi dice no alla mafia (Di martedì 4 maggio 2021) 'Cercati un amico', recitava il biglietto posto accanto ad una bottiglia con del liquido infiammabile fatto recapitare, tra gli altri, anche alla nota azienda dolciaria 'Condorelli' di Belpasso, ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 4 maggio 2021) 'Cercati un amico', recitava il biglietto posto accanto ad una bottiglia con del liquido infiammabile fatto recapitare, tra gli altri, anchenota azienda dolciaria 'Condorelli' di, ...

infoitinterno : Imprenditori compiacenti ed estorsioni fallite: a Belpasso e Paternò c'è chi dice no alla mafia - RosiFilippone : #Rivoluzione Italiana? La #patrimoniale e #LottaEvasioneFiscale fiscale, quella vera, quotidiana e concreta di pro… - anna30048679 : RT @carolina300615: @AlbertoLetizia2 Non si può morire per lavorare, per dare dignità a se stessi ed alla propria famiglia. Gli imprenditor… - carolina300615 : @AlbertoLetizia2 Non si può morire per lavorare, per dare dignità a se stessi ed alla propria famiglia. Gli imprend… -