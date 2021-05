‘Il pranzo è servito’ torna questa estate su Rai Uno: tutte le novità con Insinna alla conduzione (Di martedì 4 maggio 2021) ‘Il pranzo è servito’, lo storico programma tornerà su Rai 1. Corrado Mantoni(meglio noto semplicemente come Corrado) e Stefano Jurgens avevano ideato il quiz, trasmesso a mezzogiorno da Canale 5 e poi, solo per una stagione da Rete4. Nato nel 1982, il programma è stato condotto fino al 1990 dal leggendario Corrado, prima di passare di mano a Claudio Lippi (1990-1992) e Davide Mengacci (per l’ultima annata, nel 1993). Il quiz a premi tornerà dal prossimo 28 giugno su Rai1 . torna su Rai1 ‘Il pranzo è servito’, lo storico quiz a premi di Corrado Ventotto anni dopo l’ultima puntata, secondo il sito di Davide Maggio, ‘Il pranzo è servito’ tornerà in onda dal prossimo 28 giugno alle 14, su Rai 1. A condurre sarà Davide Insinna, che ha già ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 maggio 2021) ‘Il, lo storico programma tornerà su Rai 1. Corrado Mantoni(meglio noto semplicemente come Corrado) e Stefano Jurgens avevano ideato il quiz, trasmesso a mezzogiorno da Canale 5 e poi, solo per una stagione da Rete4. Nato nel 1982, il programma è stato condotto fino al 1990 dal leggendario Corrado, prima di passare di mano a Claudio Lippi (1990-1992) e Davide Mengacci (per l’ultima annata, nel 1993). Il quiz a premi tornerà dal prossimo 28 giugno su Rai1 .su Rai1 ‘Il, lo storico quiz a premi di Corrado Ventotto anni dopo l’ultima puntata, secondo il sito di Davide Maggio, ‘Iltornerà in onda dal prossimo 28 giugno alle 14, su Rai 1. A condurre sarà Davide, che ha già ...

