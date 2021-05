“Il bacio del principe a Biancaneve non è consensuale”: scoppia il caso per una giostra di Disneyland (Di martedì 4 maggio 2021) “Il nuovo gran finale di ‘Snow White’s Scary Adventure’ è il momento in cui il principe trova Biancaneve addormentata sotto l’incantesimo della Regina Cattiva e le dà il bacio del vero amore per liberarla dall’incanto. Un bacio che lui le dà senza il suo consenso, mentre lei dorme, un bacio che può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo.” La nuova frontiera del politicamente corretto è quella del famigerato bacio Disney tra Biancaneve e il suo principe, che sveglia la principessa dal sonno mortale innescato dalla mela velenosa. È con questa iconica scena del film di animazione degli anni ’90 che Disneyland ha deciso di impreziosire l’attrazione per bambini “Snow White’s Scary Advenure“, un ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021) “Il nuovo gran finale di ‘Snow White’s Scary Adventure’ è il momento in cui iltrovaaddormentata sotto l’incantesimo della Regina Cattiva e le dà ildel vero amore per liberarla dall’incanto. Unche lui le dà senza il suo consenso, mentre lei dorme, unche può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo.” La nuova frontiera del politicamente corretto è quella del famigeratoDisney trae il suo, che sveglia lassa dal sonno mortale innescato dalla mela velenosa. È con questa iconica scena del film di animazione degli anni ’90 cheha deciso di impreziosire l’attrazione per bambini “Snow White’s Scary Advenure“, un ...

