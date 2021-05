Governo: Letta, ‘a Draghi portato idee Pd su lavoro e giovani’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Ho portato al Presidente Draghi, dopo la positiva approvazione del PNRR, le nostre idee su un Decreto per la creazione di nuovo lavoro e la nascita di nuove attività commerciali ed imprenditoriali. E le nostre proposte per aiutare i giovani sulla casa e sulla prima occupazione”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Hoal Presidente, dopo la positiva approvazione del PNRR, le nostresu un Decreto per la creazione di nuovoe la nascita di nuove attività commerciali ed imprenditoriali. E le nostre proposte per aiutare i giovani sulla casa e sulla prima occupazione”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

