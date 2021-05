Fedez e la sclerosi multipla di cui sarebbe affetto: la sua dichiarazione fa tremare (Di martedì 4 maggio 2021) Sono ore molto concitate per Fedez. Dopo il discorso al concerto del 1 maggio, il rapper è sotto attacco. E’ arrivata un’altra dichiarazione Fedez (Gettyimages)In queste ore è Fedez ad essere costantemente al centro dell’attenzione. Il rapper milanese è l’uomo del momento, dopo il suo intervento al concertone del primo maggio che lo ha visto protagonista. Il discorso in cui ha attaccato la Lega, il Vaticano, e promosso il DDL Zan, è diventato virale di fatto su tutte le piattaforme social, e cosi Federico Lucia si è ritrovato migliaia di commenti positivi, ma anche qualcuno che sta andando a scavare nel suo passato, nel tentativo di tirare fuori qualche aneddoto particolare (e poco lusinghiero). E cosi versi delle sue vecchie canzoni, dai tratti vagamente omofobi, sono stati ripostati sul web, ed al tempo stesso ... Leggi su kronic (Di martedì 4 maggio 2021) Sono ore molto concitate per. Dopo il discorso al concerto del 1 maggio, il rapper è sotto attacco. E’ arrivata un’altra(Gettyimages)In queste ore èad essere costantemente al centro dell’attenzione. Il rapper milanese è l’uomo del momento, dopo il suo intervento al concertone del primo maggio che lo ha visto protagonista. Il discorso in cui ha attaccato la Lega, il Vaticano, e promosso il DDL Zan, è diventato virale di fatto su tutte le piattaforme social, e cosi Federico Lucia si è ritrovato migliaia di commenti positivi, ma anche qualcuno che sta andando a scavare nel suo passato, nel tentativo di tirare fuori qualche aneddoto particolare (e poco lusinghiero). E cosi versi delle sue vecchie canzoni, dai tratti vagamente omofobi, sono stati ripostati sul web, ed al tempo stesso ...

Fedez : Siamo arrivati a questo quindi, non ho mai dichiarato di avere la sclerosi multipla ma di avere una demielinizzazio… - Pinco_Pallinaxx : @pardonmypandora Io ho avuto più o meno il percorso di Fedez, e siamo in tanti. Fedez è stato preciso nell'esprimer… - nocchi_rita : RT @il_mignolo_: @Ale05052017 @TZaholic @Fedez In uno si auguravano addirittura che la sclerosi venga presto a @fedez (con tanto di mi piac… - CicciuM : @Fedez Fedez contatta il prof Zamboni Paolo.. ti può aiutare come ha aiutato molti di noi con la sclerosi multipla - bivebs : RT @federicovizo87: Invece dare del demente (che letteralmente vuol dire affetto da demenza), non è un insulto per chi davvero ne soffre? B… -