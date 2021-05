Enrico Brignano e Flora Canto: quando nasce il figlio? (Di martedì 4 maggio 2021) Enrico Brignano è legato con l’ex tronista Flora Canto da oramai diversi anni. La coppia ha giò una figlia, Martina, nata nel 2017, ha reso noto tempo addietro che è in attesa di un altro bambino. Enrico Brignano ha incontrato la sua attuale compagna in maniera casuale, mentre entrambi si trovavano in spiaggia: a sentire il comico la qualità che lo ha fatto innamorare è la capacità di Flora di farlo sorridere e ridere in qualunque momento. I due non si sono ancora sposati, ma lo faranno non appena terminata la pandemia. Enrico Brignano e Flora Canto sono in attesa del secondo figlio quindi, che nascerà probabilmente a luglio 2021. Il nascituro, che sarà un maschio, si ... Leggi su puglia24news (Di martedì 4 maggio 2021)è legato con l’ex tronistada oramai diversi anni. La coppia ha giò una figlia, Martina, nata nel 2017, ha reso noto tempo addietro che è in attesa di un altro bambino.ha incontrato la sua attuale compagna in maniera casuale, mentre entrambi si trovavano in spiaggia: a sentire il comico la qualità che lo ha fatto innamorare è la capacità didi farlo sorridere e ridere in qualunque momento. I due non si sono ancora sposati, ma lo faranno non appena terminata la pandemia.sono in attesa del secondoquindi, cherà probabilmente a luglio 2021. Il nascituro, che sarà un maschio, si ...

