Empoli promosso in Serie A, Dionisi: “Sia un punto di partenza. Non avevo mai vinto nulla” (Di martedì 4 maggio 2021) "Non avevo mai vinto nulla, la promozione Serie A sia un punto di partenza".Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto in occasione del match contro il Cosenza con il risultato finale di 4-0. La compagine toscana è stata protagonista di una prestazione estremamente convincente, dimostrazione di una struttura tecnica solida che - sotto la gestione di Dionisi - ha trovato la quadra perfetta.La terzultima giornata di Serie B certifica così la promozione diretta di Alberto Brignoli e compagni. L'Empoli torna, dunque, in Serie A dopo due stagioni, conquistando l'ennesima promozione sotto la ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) "Nonmai, la promozioneA sia undi".Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'Alessio, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto in occasione del match contro il Cosenza con il risultato finale di 4-0. La compagine toscana è stata protagonista di una prestazione estremamente convincente, dimostrazione di una struttura tecnica solida che - sotto la gestione di- ha trovato la quadra perfetta.La terzultima giornata diB certifica così la promozione diretta di Alberto Brignoli e compagni. L'torna, dunque, inA dopo due stagioni, conquistando l'ennesima promozione sotto la ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B EMPOLI PROMOSSO IN SERIE A Torna nel massimo campionato dopo due anni #SkySport #SerieB #Empoli… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: L’Empoli promosso in Serie A con due giornate di anticipo - Mediagol : #Empoli promosso in Serie A, Dionisi: 'Sia un punto di partenza. Non avevo mai vinto nulla' - Silvia_Mio86 : @dianartemide12 Ancora no ma sono a 2 punti dalla 3 e mancano 2 partite, contro Empoli (già promosso) e Pescara. - infoitsport : Empoli promosso in Serie A! La Salernitana vince ed è seconda -