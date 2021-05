Dopo la Dakar | Villas-Boas parteciperà al rally di Portogallo

(Di martedì 4 maggio 2021) L’ex tecnico di Marsiglia e Chelsea, Andrè, prenderà parte al prossimodi, in programma dal 20 al 23 maggio. Non si tratta di una prima volta al volante per il portoghese, che è un grande appassionato delle due ruote., infatti, ha partecipato già alladel 2018 ma si tratta della sua prima esperienza in unnel suo Paese natio. Il tecnico, fresco di addio al Marsiglia poche settimane fa, guiderà una Citroën C3 nella categoria WRC3, riservata ai piloti privati. Foto-fourfourtwo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nella sua precedente esperienza Villas - Boas ha gareggiato nel Rally Dakar nel 2018. Prima volta ... L'incidente costrinse Villa - Boas al ritiro tornando sulla panchina. Ora ci riprova in una ...