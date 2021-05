Dl sostegni: Iv, ‘no prima rata Imu per soggetti impresa, arti, professioni e produttori agrari’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Estensione dell’esenzione dalla prima rata IMU per l’anno 2021 anche ai soggetti fortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia ancora in atto che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario che beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del presente decreto”. È questo il contenuto di un emendamento di Italia Viva approvato al Decreto sostegni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Estensione dell’esenzione dallaIMU per l’anno 2021 anche aifortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia ancora in atto che svolgono attività d’, arte o professione o producono reddito agrario che beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’colo 1 del presente decreto”. È questo il contenuto di un emendamento di Italia Viva approvato al Decreto. L'colo proviene da Ildenaro.it.

