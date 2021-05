Crotone, Stroppa: “Speravo di poter restare fino a fine stagione, Messias non ha difetti” (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex allenatore del Crotone Giovanni Stroppa ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, commentando il suo esonero a stagione in corso: “Ho imparato che l’esonero fa parte del nostro mestiere fin da quando allenavo la Primavera del Milan. Fu Zeman a dirmelo. Con il tempo ho imparato a preoccuparmi il giusto. Ammetto che è stato un grande dispiacere dover dire addio alla squadra. Ero convinto di poter finire la stagione su quella panchina, specialmente perché resto molto legato a tutto l’ambiente. Purtroppo i risultati parlano chiaro nonostante le difficoltà avute – ha proseguito Stroppa – Tuttavia mi sento di dire che abbiamo disputato partite di livello contro tutti gli avversari. Non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo“. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) L’ex allenatore delGiovanniha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“, commentando il suo esonero ain corso: “Ho imparato che l’esonero fa parte del nostro mestiere fin da quando allenavo la Primavera del Milan. Fu Zeman a dirmelo. Con il tempo ho imparato a preoccuparmi il giusto. Ammetto che è stato un grande dispiacere dover dire addio alla squadra. Ero convinto difinire lasu quella panchina, specialmente perché resto molto legato a tutto l’ambiente. Purtroppo i risultati parlano chiaro nonostante le difficoltà avute – ha proseguito– Tuttavia mi sento di dire che abbiamo disputato partite di livello contro tutti gli avversari. Non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo“. ...

sportface2016 : #Crotone, #Stroppa: “Speravo di poter restare fino a fine stagione, #Messias non ha difetti” - tabellamercatob : Arrivano le prime sentenze dai campionati maggiori Il #Crotone retrocede in #SerieB - BiffiLuca : @stillers1971 Sono riusciti a cacciare Stroppa da Crotone e Inzaghi è ancora sulla panca del Benevento, pazzesco - radio_milano : RT @GoalItalia: #CrotoneInter, arriva la prima retrocessione ?? I rossoblù tornano in Serie B ?? - ferrante_pie : RT @GoalItalia: #CrotoneInter, arriva la prima retrocessione ?? I rossoblù tornano in Serie B ?? -