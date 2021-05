Città del Messico | crolla un ponte dell’Aerotrén

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Nella notte èto un, la metropolitana sopraelevata didel. L’incidente, avvenuto nei pressi della stazione di Olivos, ha causato almeno 20 morti e 70 feriti. Il crollo delè infatti avvenuto durante il passaggio di un treno sulla linea 12, a sud della Capitale. Le operazioni di soccorso sono state momentaneamente sospese, per il pericolo di un nuovo crollo, poi riprese grazie all’arrivo di una gru.del: “Tutto il necessario per scoprire le cause” Sul posto anche la sindaca didel, Claudia Sheinbaum. Le sue parole sul crollo del: “Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente“. Incidente ...