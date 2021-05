Chi era Luana D’Orazio, la donna di 23 anni morta sul lavoro intrappolata in un orditoio (Di martedì 4 maggio 2021) Luana D’Orazio aveva solo 22 anni. Era mamma di un bambino di cinque anni. Ieri è morta mentre lavorava: è finita intrappolata in un macchinario in una fabbrica tessile a Montemurlo. Si chiamava Luana D’Orazio ed era una mamma: è morta sul lavoro intrappolata in un macchinario L’incidente a Luana D’Orazio è avvenuto alle dieci di ieri: la ragazza stava lavorando a un orditoio quando è rimasta agganciata al rullo, finendo intrappolata nel macchinario. Il Corriere Fiorentino racconta la dinamica dell’incidente: Secondo una prima ricostruzione, la giovane, madre di un bambino di 5 anni, e residente coni i suoi genitori ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)aveva solo 22. Era mamma di un bambino di cinque. Ieri èmentre lavorava: è finitain un macchinario in una fabbrica tessile a Montemurlo. Si chiamavaed era una mamma: èsulin un macchinario L’incidente aè avvenuto alle dieci di ieri: la ragazza stava lavorando a unquando è rimasta agganciata al rullo, finendonel macchinario. Il Corriere Fiorentino racconta la dinamica dell’incidente: Secondo una prima ricostruzione, la giovane, madre di un bambino di 5, e residente coni i suoi genitori ...

