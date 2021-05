rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Dopo le restrizioni Covid-19 si passerà ai biglietti digitali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Dopo le restrizioni Covid-19 si passerà ai biglietti digitali - giornaleradiofm : Calcio: il Bayern e l'ambiente, presto solo ticket digitali: (ANSA) - BERLINO, 04 MAG - Il Bayern Monaco ha annunci… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Dopo le restrizioni Covid-19 si passerà ai biglietti digitali - napolimagazine : BAYERN MONACO - Dopo le restrizioni Covid-19 si passerà ai biglietti digitali -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bayern

Agenzia ANSA

"La sostenibilità, la conservazione delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 sono questioni centrali per l'FC", spiega in una nota Jan - Christian Dreesen, vicepresidente del club. "......passare il punto strappato al Verona come il palmares di uno Barcellona , Italiano ha ingenerato nel suo interlocutore la convinzione di trovarsi di fronte a un tempio sacro del...Il Bayern Monaco ha annunciato oggi il passaggio ai biglietti digitali per motivi ambientali, una volta revocate le restrizioni all'ingresso agli stadi collegate al Covid-19. (ANSA) ...Nonostante la sua sostanziale scomparsa nella seconda parte di stagione, dovuta anche ad un infortunio al ginocchio che lo ha portato sotto i ferri costringendolo a stare lontano dai campi per almeno.