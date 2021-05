Brasile | 18enne uccide e ferisce con machete insegnati e bambini

Ultime Notizie dalla rete : Brasile 18enne

TUTTO mercato WEB

Assalta un asilo con un machete e uccide due bambini e una maestra . Accade in, più precisamente in un centro per l'educazione della prima infanzia di Saudades , nello ...di unche, ...... maturando, mi ha fatto una domanda alla quale non ho saputo rispondere. Stavamo guardando i resoconti sul Covid nel mondo, e il Tg diceva che il luogo più preoccupante è il, con le ...Un ragazzo di 18 anni ha organizzato un attacco con un machete in un asilo nido del Brasile, uccidendo una maestra e due bambini.Brasile, assalta asilo e uccide due bambini e una maestra a colpi di machete. Video, choc a Saudades: un adolescente è stato arrestato, ignoto il movente.