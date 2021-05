Borse europee toniche. A Milano exploit di Campari (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB. A fare da assist ai listini azionari di Eurolandia, contribuisce la buona performance dei titoli legati a petrolio e viaggi sostenuti dalla possibilità di futuri allentamenti delle restrizioni sul turismo, al vaglio di UE e USA. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,91%. Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,13%, ben comprata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB. A fare da assist ai listini azionari di Eurolandia, contribuisce la buona performance dei titoli legati a petrolio e viaggi sostenuti dalla possibilità di futuri allentamenti delle restrizioni sul turismo, al vaglio di UE e USA. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,43%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,91%. Invariato lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,13%, ben comprata ...

