Black Panther | il sequel Wakanda Forever e The Marvels

(Di martedì 4 maggio 2021) La Marvel ha rivelato che i titoli ufficiali per idie Captain Marvel sonoe The. Quali sono le date di uscita dei titoli Marvel? La Marvel ha anche evidenziato le date di uscita dei suoi film in uscita, ad eccezione di I Fantastici Quattro. L’elenco completo è il seguente;Widow – 9 luglio 2021 Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli – 3 settembre 2021 Eterni – 5 novembre 2021 Spider-Man: No Way Home – 17 dicembre 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 marzo 2022 Thor: Love and Thunder – 6 maggio 2022– 8 luglio 2022 The– 11 ...

Si tratta, nello specifico, di Captain Marvel: The Marvels e Black Panther: Wakanda Forever. Non sono mancate, nel 2019, le prime dichiarazioni da parte di Kevin Feige. Infatti, il presidente di Marvel Studios ha confermato i titoli. Wakanda Forever non rifonderà il defunto Chadwick Boseman nei panni di T'Challa. Con un video celebrativo, i Marvel Studios hanno annunciato a sorpresa le date di uscita dei prossimi film rivelando immagini inedite.