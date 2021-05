Ben Affleck "scaricato" su una app di incontri, ma lui vuole sapere il perché (Di martedì 4 maggio 2021) Ben Affleck ha inviato un video a una donna che aveva smesso di seguirlo sulla app di incontri Raya per conoscere il motivo dell'unfollow. Ben Affleck prende sul serio gli incontri sentimentali tanto da mandare un video con richiesta di spiegazioni a una donna che aveva smesso di seguirlo su una app di incontri. Qualche giorno fa l'utente di TikTok nivinejay ha diffuso una storia su Ben Affleck, affermando di essere stata contattata dall'attore sulla app di incontri Raya. "Ripenso al momento in cui sono stata seguita da Ben Affleck su Raya, ero convinta che si trattasse di un fake così ho fatto l'unmatching e lui mi ha mandato un video su Instagram" ha spiegato la donna in un video in cui mostra Ben … Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) Benha inviato un video a una donna che aveva smesso di seguirlo sulla app diRaya per conoscere il motivo dell'unfollow. Benprende sul serio glisentimentali tanto da mandare un video con richiesta di spiegazioni a una donna che aveva smesso di seguirlo su una app di. Qualche giorno fa l'utente di TikTok nivinejay ha diffuso una storia su Ben, affermando di essere stata contattata dall'attore sulla app diRaya. "Ripenso al momento in cui sono stata seguita da Bensu Raya, ero convinta che si trattasse di un fake così ho fatto l'unmatching e lui mi ha mandato un video su Instagram" ha spiegato la donna in un video in cui mostra Ben …

