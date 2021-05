Uomini e Donne, Lucas Peracchi è tornato single: perché è finita con Mercedesz Henger (Di lunedì 3 maggio 2021) Come era facile notare dai social, dove non compaiono più insieme ormai da un paio di mesi, Luca Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati. La coppia, che è stata insieme per quasi tre anni lottando contro la madre di lei, Eva Henger, che ha sempre ostacolato questo legame arrivando ad accusare l’ex tronista di Uomini e Donne di usare la violenza contro la figlia, non aveva ancora ufficializzato la rottura. Così per non dover più rispondere alle mille, inevitabili domande in merito, Lucas ha deciso di essere chiaro una volta per tutte e ha fatto alcune storie Instagram dichiarando: “Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne, perché non m piace parlare di ‘ste cose… É finita. Non c’è una ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021) Come era facile notare dai social, dove non compaiono più insieme ormai da un paio di mesi, Lucasi sono lasciati. La coppia, che è stata insieme per quasi tre anni lottando contro la madre di lei, Eva, che ha sempre ostacolato questo legame arrivando ad accusare l’ex tronista didi usare la violenza contro la figlia, non aveva ancora ufficializzato la rottura. Così per non dover più rispondere alle mille, inevitabili domande in merito,ha deciso di essere chiaro una volta per tutte e ha fatto alcune storie Instagram dichiarando: “Ciao ragazzi, siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non voglio più parlarne,non m piace parlare di ‘ste cose… É. Non c’è una ...

