Uomini e Donne anticipazioni lunedì 3 maggio 2021: chi ha scelto Samantha Curcio? (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna per il primo appuntamento settimanale, come sempre, alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo assieme secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News cos’accadrà nella puntata di oggi! Uomini e Donne: Giacomo, Carolina e Martina Tutto inizierà con il trono di Giacomo che è uscito con Carolina: l’esterna si è fatta talmente intensa che il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. I due si sono anche scambiati un bacio. Martina, dal suo canto, non apprezza le immagini dell’esterna però preferisce che la cosa non venga interrotta. Verrà così poi proiettata l’uscita di Giacomo e Martina (sempre voluta dal tronista) dove i due saranno più in sintonia che mai. Anche in questo caso le telecamere vengono di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di. Il dating show condotto da Maria De Filippi torna per il primo appuntamento settimanale, come sempre, alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo assieme secondo lede Il Vicolo delle News cos’accadrà nella puntata di oggi!: Giacomo, Carolina e Martina Tutto inizierà con il trono di Giacomo che è uscito con Carolina: l’esterna si è fatta talmente intensa che il tronista ha chiesto di spegnere le telecamere. I due si sono anche scambiati un bacio. Martina, dal suo canto, non apprezza le immagini dell’esterna però preferisce che la cosa non venga interrotta. Verrà così poi proiettata l’uscita di Giacomo e Martina (sempre voluta dal tronista) dove i due saranno più in sintonia che mai. Anche in questo caso le telecamere vengono di ...

poliziadistato : #1maggio con #calendariopolizia 2021 raccontiamo un’altra parola-simbolo della riforma 121/1981: Donne. Con la smil… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - AdolfoTasinato : @Agenzia_Ansa Ma credo che ne le donne ne gli uomini abbiano ribrezzo del corpo femminile in dolce attesa! Credo ch… - CorriereCitta : Uomini e Donne anticipazioni lunedì 3 maggio 2021: chi ha scelto Samantha Curcio? #uominiedonne #samanthacurcio -