Tre domande a Ricciardi sugli “esperti”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Qualche giorno fa, Walterha pubblicato un tweet, ripreso ieri da Huffington Post, che evidentemente andava in cerca del consulente di Roberto Speranza, desaparecido dagli schermi e dai giornali. Commentando la decisione del governo della Nuova Scozia, in Canada, che ha deciso un lockdown “ascoltando il parere degli”,pontificava: “Ci sono politici che sconcertano gliperché, incredibilmente, ascoltano i loro suggerimenti, quei Paesi stanno molto, molto meglio”. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/-mascherine.mp4 Lockdown inutile e dannoso Eh no, professor. Primo: chesono, quelli che l’unico brillante suggerimento che sanno dare è “chiudere, chiudere, chiudere”? Francamente, per questa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tre domande

Nicola Porro

Quanto costa una colonnina pubblica ? E una wallbox ? Sono lea cui Arera, l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, ha dato una ... rilevati tuttavia solo perdei sei ...In particolare, è stato possibile accertare l'esistenza didiversi sodalizi, tutti collegati ai ... predisponevano tutta la documentazione necessaria ed inoltravano all'INPS leper la ...Reddito di emergenza Inps 2021: con un totale di 1,5 miliardi, grazie al Decreto Sostegni, si finanziano ancora tre mensilità del reddito d'emergenza 2021 ( ...Il bonus asilo nido è una misura a sostegno delle famiglie per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati e per forme di assistenza domiciliare in fa ...