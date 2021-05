Supercoppa Serie C 2021 | calendario | programma | date e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 maggio 2021) Como, Perugia e Ternana parteciperanno alladiC 2020/, evento che riunirà le prime classificate dei 3 gironi della terzaitaliana, che si scontreranno per l’ambito trofeo. La ventunesima edizione dell’evento andrà in scena da sabato 8 a sabato 22 maggio, con 3 giornate complessive a caratterizzarlo. Ogni club coinvolto effettuerà una gara casalinga e una in trasferta, con la Ternana che riposerà nel corso della prima giornata. La squadra che prevarrà ai danni delle avversarie potrà beneficiare della vittoria del particolare torneo, il quale si svolgerà con le medesime modalità di un girone europeo: 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Dovrebbe essere Eleven Sports a trasmettere la competizione, in attesa di apprendere se anche la Rai possa avere accesso ai diritti ...