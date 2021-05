Suning fa la storia della Serie A | ora sarà vera gloria?

(Di lunedì 3 maggio 2021)diventa la prima proprietà straniera a conquistare lo Scudetto inA: all’orizzonte, però, la necessità di risolvere la delicatissima questione finanziaria Lo Scudetto è arrivato, forse anche prima del previsto nei piani di. Cinque anni di costante risalita nelle gerarchieA per arrivare al giorno più atteso, un 2 maggio 2021 che rimarrà nellanon solo del colosso cinese e dell’Inter Campione d’Italia, ma anche dell’intero calcio nazionale. La famiglia Zhang è infatti la prima proprietà straniera a conquistare il Tricolore e il quasi trentenne Steven il più giovane Presidente di sempre a riuscire nell’impresa. Ci sarebbe da festeggiare per lunghe notti se non fosse per il coprifuoco a rovinare i piani dell’immediato. Ma ciò che preoccupa di più il ...

Gazzetta_it : Suning da 'Fozza Inda' alla storia: nell'anno più duro, il primo scudetto di una proprietà straniera - IlGiannon : RT @pisto_gol: Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Z… - BluFox70 : RT @pisto_gol: Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Z… - GiorgioMantelli : RT @pisto_gol: Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Z… - maria_santamato : RT @pisto_gol: Quello dell’Inter è anche il primo scudetto nella storia del calcio italiano vinto da una proprietà straniera: la famiglia Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Suning storia

... aumento di capitale riservato (142), prestiti fruttiferi in più tranche (40, 177, 119) e ricavi commerciali garantiti dalle società della galassia(159), il totale al giugno scorso diventa ......nell'albo d'oro i cugini del Milan (fermi a 18) e che riannoda i fili della gloriosa... il primo vinto da una proprietà straniera in Serie A, quella che fa riferimento al colosso cinesee ...Suning diventa la prima proprietà straniera a conquistare lo Scudetto in Serie A: all’orizzonte, però, la necessità di risolvere la delicatissima questione finanziaria Lo Scudetto è arrivato, forse an ...Diciannove. Come suona bene. Un numero anonimo, che in matematica offre pochi margini di manovra e che nell'ultimo anno e mezzo è stato tragicamente associato al virus che ha cambiato ...