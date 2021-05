Shapovalov | buona la prima | ' A Madrid mi sento a casa'

Ultime Notizie dalla rete : Shapovalov buona

OA Sport

Ieri Denisha alzato il sipario sull'edizione 2021 del Mutua Madrid Open con un convincente 61 63 sul serbo Dusan Lajovic. "Mi sento bene, sono contento di questa prima vittoria" ha detto ...... l'austriaco Thiem, l'azzurro Jannik Sinner e il canadese Dennis, il napoletano Lorenzo ... Lo sloveno si è imposto per 6 - 4 6 - 3 nonostante laprestazione di Giustino che ha provato ...Home; Tennis News; Atp Tennis; Il risultato potrebbe trarre in inganno. Invece per Nikoloz Basilashvili la finale con Jan-Lennard Struff sulla terra di Monaco si rivela assolutame ...L’ATP Masters1000 di Madrid manda agli archivi la prima giornata di partite. A causa delle qualificazioni che hanno occupato buona parte della giornata iberica, quest’oggi sono stati conclusi soltanto ...