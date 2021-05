Scudetto Inter, Vieri: «Conte ha scassato la min***a a tutti» (Di lunedì 3 maggio 2021) Bobo Vieri parla della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. Le parole dell’ex giocatore bianconero e nerazzurro Intervenuto alla Bobo Tv, Vieri ha parlato della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. «Ha vinto lo Scudetto rompendo il dominio della Juve che vinceva da nove anni e lo faceva perché era la squadra più forte. Forse a inizio anno avremmo detto ancora Juve favorita ma c’è Conte che scassa la min***a a tutti. Merito della società che ha scelto Conte ed ha vinto lo Scudetto meritatamente». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Boboparla della vittoria delloda parte dell’. Le parole dell’ex giocatore bianconero e nerazzurrovenuto alla Bobo Tv,ha parlato della vittoria delloda parte dell’. «Ha vinto lorompendo il dominio della Juve che vinceva da nove anni e lo faceva perché era la squadra più forte. Forse a inizio anno avremmo detto ancora Juve favorita ma c’èche scassa la. Merito della società che ha sceltoed ha vinto lomeritatamente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

