Roma, morto in un incidente stradale Agazio Menniti, neurochirurgo che nel 2019 aveva salvato la vita di Manuel Bortuzzo (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha perso la vita in un incidente stradale Agazio Menniti, il primario di Neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma che nel 2019 aveva salvato la vita al giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, centrato da un proiettile alla schiena per uno scambio di persona durante un agguato a Casal Palocco. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Menniti aveva terminato la sua giornata di lavoro dopo un intervento per un'emorragia cerebrale caso di possibile positivo al covid. Sulla strada verso casa, si trovava sul grande raccordo anulare quando è stato coinvolto in un incidente per lui rivelatosi fatale. Un'auto ha tamponato il ...

