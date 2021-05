Renzi si incontrava con una spia dei servizi segreti in autogrill. E faceva pressioni su Conte (Di lunedì 3 maggio 2021) Matteo Renzi ha incontrato in un autogrill un importante uomo dei servizi segreti, proprio mentre faceva pressioni perchè l’ex premier Giuseppe Conte cedesse la delega, uno dei motivi per cui poi c’è stata la rottura e la caduta del governo. Si tratta di un incontro con un agente di rango come Marco Mancini. Chi è l’agente Lo racconta Report, che andrà in onda questa sera – lunedì 3 maggio – su Rai3. Il contatto avviene il 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell’autogrill di Fiano Romano, nei pressi di Roma, e dura – secondo Report – una quarantina di minuti. Mancini è un agente del Dis, l’agenzia che coordina Aisi e Aise, cioè i servizi segreti che si occupano rispettivamente dell ’interno e degli esteri. Ha una lunga ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) Matteoha incontrato in unun importante uomo dei, proprio mentreperchè l’ex premier Giuseppecedesse la delega, uno dei motivi per cui poi c’è stata la rottura e la caduta del governo. Si tratta di un incontro con un agente di rango come Marco Mancini. Chi è l’agente Lo racconta Report, che andrà in onda questa sera – lunedì 3 maggio – su Rai3. Il contatto avviene il 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell’di Fiano Romano, nei pressi di Roma, e dura – secondo Report – una quarantina di minuti. Mancini è un agente del Dis, l’agenzia che coordina Aisi e Aise, cioè iche si occupano rispettivamente dell ’interno e degli esteri. Ha una lunga ...

