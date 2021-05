Reati di corruzione falso e truffa ai danni dello Stato a Massa Carrara

(Di lunedì 3 maggio 2021) 12 arresti per rilascio delle autorizzazioni ai trasporti nei confronti di 12 persone perdiaiIn data odierna il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, su delega della Procura di, ha dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. presso

Ultime Notizie dalla rete : Reati corruzione

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

... ritenuti responsabili, a vario titolo, deidi associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico - mafioso,, estorsione, ...Tutte, a vario titolo, ritenute responsabili, deidi associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico - mafioso ,, estorsione, ...'Ndrangheta, operazione "Alibante": indagato per concorso esterno il giornalista Pasquale Motta . Il Gip ha ridimensionato le accuse ...Stamane alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno messo a segno una vasta operazione nei comuni di Lamezia Terme, Nocera ...