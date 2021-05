Quando la solidarietà online dà una mano o una gamba a chi ne ha bisogno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) Allacciarsi le scarpe, afferrare una forchetta, dare un calcio a un pallone, fare una passeggiata o addirittura una corsa. Azioni quotidiane, banali, scontate per chi non deve pagare le conseguenze di una malformazione, una malattia o un incidente. Grazie alla moderna tecnologia gli ultimi modelli di protesi hanno raggiunto livelli talmente sofisticati da far dimenticare, a chi le indossa, che quel braccio o quellanon hanno fatto parte del proprio corpo sin dalla nascita. Spesso però le cifre di una protesi, comprese di intervento e spese per la riabilitazione, raggiungono costi stellari per una famiglia: gli ultimi modelli, di tecnologia più avanzata, non sono presenti nel nomenclatore del Servizio Sanitario Nazionale: “È aggiornato al 1999 – racconta un personal fundraiser – e il contributo disponibile è di gran lunga inferiore rispetto al costo di una protesi ...